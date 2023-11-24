У Дніпропетровській області облаштували лікарню під землею: фото

У Дніпропетровській області облаштували лікарню під землею.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лікарня має палати, кімнату інтенсивної терапії, до якої проведений кисень, та повноцінну операційну. У коридорах облаштували зони відпочинку з мультимедіа. Заклад забезпечений запасом води, медикаментів та продуктів. Тут провели Wi-Fi та встановили альтернативні джерела енергії.

Як зазначив очільник ОВА, укриття однієї з клінік області почали облаштовувати ще на початку повномасштабного вторгнення. Частину робіт заклад виконав своїми силами. Також допоміг фонд ЮНІСЕФ.

«Міжнародні партнери допомогли з ремонтом сховища. Вдячний закордонним друзям за підтримку. Лікарям – за ініціативу. Адже надійне сховище – це безпека пацієнтів та медиків», – написав Лисак.

Раніше ми писали, що на Харківщині будують школу під землею.

Фото: Сергій Лисак