На Харківщині будують школу під землею: що там буде

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Ірина Маймур
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У селищі Коротичі Харківської області будують захисну споруду під землею, де зможуть навчатися діти.

Будівля буде здатна витримати пряме влучання ракети С-300, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Школа-укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати та три виходи. Захисну споруду обладнають автономним джерелом електроенергії.

Будівництво вартуватиме 99,1 млн гривень.

«Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів та педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів», — зазначив Синєгубов.

Раніше ми писали, що у п’яти львівських школах укриття перетворили на креативні простори.

Фото: Олег Синєгубов

Опубліковано: 10 листопада 2023
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