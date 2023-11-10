На Харківщині будують школу під землею: що там буде

У селищі Коротичі Харківської області будують захисну споруду під землею, де зможуть навчатися діти.
Будівля буде здатна витримати пряме влучання ракети С-300, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Школа-укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати та три виходи. Захисну споруду обладнають автономним джерелом електроенергії.
Будівництво вартуватиме 99,1 млн гривень.
«Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів та педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів», — зазначив Синєгубов.
Раніше ми писали, що у п’яти львівських школах укриття перетворили на креативні простори.
Фото: Олег Синєгубов