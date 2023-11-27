На Мечникова відкриють новий музичний майданчик: що там буде

V'YAVA (колишня назва — UYAVA) відкриває одну з нових локацій в центрі міста за адресою вул. Мечникова, 3. Про це повідомляють у соцмережах V'YAVA.

«Вирішили зробити невеличкий ребрендинг, копнули трошки глибше і знайшли більш автентичну назву для проєкту. Так з’явилась ідея використати літературний варіант використання слова “уява” — давно забуте “в’ява”», — коментують у V'YAVA.

На території музичного простору проходитимуть концерти відомих українських артистів та вечірки за участі знаних європейських діджеїв та продюсерів.

На новій локації будуть присутні 3 зони — FAN, TABLE та VIP, які можна обрати виходячи потреб під конкретний захід. Також V'YAVA обіцяють сучасне світлове та звукове обладнання.

«Мета команди музичного простору лишається незмінною — з усіх концертів допомагати військовим та наближати спільну перемогу», — заявляють у V'YAVA.

Наступні концерти на території майданчика: 8.12 — Pianoboy (Дмитро Шуров), 9.12 — секретний гість, 10.12 — Друга ріка.

Раніше ми писали, що у Саду Бажань на ВДНГ запрацював артпростір UYAVA із концертами, ярмарками й кінопоказами.