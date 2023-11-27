Забудовник Пивзаводу Ріхерта на Подолі стверджує, що збирається зберегти пам'ятку

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Анна Григораш
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Компанія A-Development, яка планує створити житловий та громадський простір на території Пивзаводу Ріхерта на Подолі, стверджує, що не планує руйнувати пам'ятку.

Так у компанії відреагували на інформацію активіста Антона Короба про те, що найстарішу збережену броварню Києва — пивзавод родини Псьол 1860-х років — можуть зруйнувати. У коментарі БЖ представники компанії заявили, що оцінка проєкту Антона Короба не відповідає дійсності.

“Адміністративна будівля заводу Ріхерта є памʼяткою, якою опікується девелопер відповідно до охоронного договору. Відповідно до концепції проєкту Ріхерт&Парк, ця будівля буде реконструйована. У ній розміщуватимуться коворкінг, Сільпо, фітнес-клуб, ресторани та фудкорт”, – зазначили у компанії.

Окрім цієї будівлі, історичними памʼятками є труба і будівля, що дотична до адмінкорпусу. Їх також планують реконструювати. “Інших памʼяток Департамент культурної спадщини на ділянці не виявив”, – зазначили у A-Development.

Згідно з охоронним договором, Департамент культурної спадщини визначив такі памʼятки:

  • будівля головного корпусу Пивзаводу Ріхерта (комплекс споруд 1890-1909рр)
  • димар 1895 року
  • будинок житловий та конторський 1910 року

“Проєкт реставрації даних обʼєктів наразі перебуває у стадії розробки і буде винесений на погодження у Департамент охорони культурної спадщини на початку наступного року. У даний час всі памʼятки перебувають під захистом і наглядом. Будівельні роботи на ділянці проєкту не проводяться”, – додали у A-Development.

Раніше активіст Антон Короб заявив, що від заводу Псьол лишилися виробничі споруди, які є типологічно унікальними — найстаріша споруда, де виробляли пиво у Києві — броварня 1860-62 років та зведений одночасно з ним двоповерховий будинок для працівників. “Ці споруди, а також інші старовинні — головний корпус та прибудови до нього, що утворили єдиний конгломерат виробничих приміщень, зберігати не збираються”, – написав він.

У червні 2021 року стало відомо, що компанія A-Development разом з «Творчою архітектурною майстернею Андрія Пашенька», які відомі облаштуванням громадського простору поблизу станції метро «Арсенальна» в Києві, планують створити житловий та громадський простір на території Пивзаводу Ріхерта на Подолі.

Новий комплекс планують побудувати на території на перетині вулиць Кирилівської й Нижньоюрківської та Мильного провулку неподалік від гори Юрковиця. Житловий квартал матиме площу у понад 100 тисяч квадратних метрів.

Планують побудувати багатоповерхові будинки з кафе, офісами й ресторанами на перших поверхах, також збудують два дитячі садки на 160 місць і оновлять зону навколо озера. Забудову здійснюватимуть навколо будівлі заводу, щоб сформувати невелику площу на кшталт італійських містечок.

Фото: Апостроф

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Опубліковано: 27 листопада 2023
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