На ВДНГ відкрили Різдвяну фабрику мрій

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Наталія Габрух
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18 листопада на ВДНГ відкрилась Різдвяна фабрика мрій. Про це повідомляє пресслужба ВДНГ.

Спочатку відвідувачі потраплять на святкову площу казкового міста, де живуть і працюють ельфи.

На площі розташований вхід на фабрику, звідти екскурсовод у костюмі ельфа проведе до майстерні з виробництва ялинкових прикрас. Тут можна побачити розпалювач вогню, за допомогою якого видувають прикраси, спеціальну ванну для їх сріблення, величезну машину для фарбування іграшок, а наприкінці – відвідати майстерню з розпису готових кульок.

Наприкінці екскурсії кожен відвідувач отримає набір для розпису своєї власної кульки, яку можна розфарбувати вдома і повісити новорічну ялинку. У казковому місті ельфів також працює Різдвяний магазин, де можна придбати вже готові ялинкові прикраси.

Раніше ми писали, що у грудні на ВДНГ відкриється «Зимова Країна»: що там буде.

Фото: Різдвяна фабрика мрій, ВДНГ.

Хотіли б потрапити на Різдвяну фабрику мрій?
Опубліковано: 29 листопада 2023
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