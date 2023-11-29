На ВДНГ відкрили Різдвяну фабрику мрій

18 листопада на ВДНГ відкрилась Різдвяна фабрика мрій. Про це повідомляє пресслужба ВДНГ.

Спочатку відвідувачі потраплять на святкову площу казкового міста, де живуть і працюють ельфи.

На площі розташований вхід на фабрику, звідти екскурсовод у костюмі ельфа проведе до майстерні з виробництва ялинкових прикрас. Тут можна побачити розпалювач вогню, за допомогою якого видувають прикраси, спеціальну ванну для їх сріблення, величезну машину для фарбування іграшок, а наприкінці – відвідати майстерню з розпису готових кульок.

Наприкінці екскурсії кожен відвідувач отримає набір для розпису своєї власної кульки, яку можна розфарбувати вдома і повісити новорічну ялинку. У казковому місті ельфів також працює Різдвяний магазин, де можна придбати вже готові ялинкові прикраси.

Раніше ми писали, що у грудні на ВДНГ відкриється «Зимова Країна» : що там буде.

Фото: Різдвяна фабрика мрій, ВДНГ.