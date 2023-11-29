У сквері на Дарниці встановлять новорічну ялинку й казкові фотозони

У сквері ім. О. Кошиця, що в Дарницькому районі, встановлять 10-метрову штучну ялинку.
Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.
За його словами, ялинку мають встановити до 6 грудня, а демонтувати — до 10 січня.
До того ж у сквері біля ялинки обладнають казкові фотозони. Вони будуть виготовлені власноруч, без залучення фінансування та з дотриманням режиму економії електроенергії.
Масових заходів, ярмарків та розваг із міркувань безпеки проводити не будуть.
Раніше ми писали, що ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня, а ярмарків та розваг не буде.
Фото: Микола Калашник