У сквері на Дарниці встановлять новорічну ялинку й казкові фотозони

У сквері ім. О. Кошиця, що в Дарницькому районі, встановлять 10-метрову штучну ялинку.

Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.

За його словами, ялинку мають встановити до 6 грудня, а демонтувати — до 10 січня.

До того ж у сквері біля ялинки обладнають казкові фотозони. Вони будуть виготовлені власноруч, без залучення фінансування та з дотриманням режиму економії електроенергії.

Масових заходів, ярмарків та розваг із міркувань безпеки проводити не будуть.

Раніше ми писали, що ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня, а ярмарків та розваг не буде.

Фото: Микола Калашник