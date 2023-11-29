У сквері на Дарниці встановлять новорічну ялинку й казкові фотозони

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Ірина Маймур
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У сквері ім. О. Кошиця, що в Дарницькому районі, встановлять 10-метрову штучну ялинку.

Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.

За його словами, ялинку мають встановити до 6 грудня, а демонтувати — до 10 січня.

До того ж у сквері біля ялинки обладнають казкові фотозони. Вони будуть виготовлені власноруч, без залучення фінансування та з дотриманням режиму економії електроенергії.

Масових заходів, ярмарків та розваг із міркувань безпеки проводити не будуть.

Раніше ми писали, що ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня, а ярмарків та розваг не буде.

Фото: Микола Калашник

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Опубліковано: 29 листопада 2023
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