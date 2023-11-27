Ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня, а ярмарків та розваг не буде

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Валерія Гуржий
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На Софійській площі встановлять головну ялинку країни за рахунок меценатів на початку грудня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Відомо, що монтажні роботи розпочнуться 3 грудня, а відкриття ялинки заплановано на 6 грудня. Оскільки цього року відзначають Різдво за новоюліанським календарем, ялинку встановлять раніше, а приберуть її до 10 січня.

На її встановлення грошей з міського бюджету не виділятимуть. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.

Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, бере на себе ТОВ «Глобал-декор».

Фото: Unsplash\Rithika Gopal

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Опубліковано: 27 листопада 2023
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