Ялинку на Софійській площі відкриють 6 грудня, а ярмарків та розваг не буде

На Софійській площі встановлять головну ялинку країни за рахунок меценатів на початку грудня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Відомо, що монтажні роботи розпочнуться 3 грудня, а відкриття ялинки заплановано на 6 грудня. Оскільки цього року відзначають Різдво за новоюліанським календарем, ялинку встановлять раніше, а приберуть її до 10 січня.

На її встановлення грошей з міського бюджету не виділятимуть. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено.

Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, бере на себе ТОВ «Глобал-декор».

Фото: Unsplash\Rithika Gopal