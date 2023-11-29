У Київраді розглядають будівництво тролейбусних ліній до Броварів і Бучі в 2024-2025 роках

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Ірина Маймур
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Будівництво тролейбусних ліній до Броварів та Гостомеля, Ірпеня й Бучі хочуть закласти в цільову програму розвитку інфраструктури на 2024–2025 роки.

Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті Київради.

Наразі він перебуває на розгляді профільних комісій міської ради.

Зазначається, що влада планує розпочати будівництво тролейбусних ліній до Броварів та Гостомеля, Ірпеня і Бучі. На це передбачають по 25 млн грн на кожен напрямок із метою досягти 2,5 % готовності проєкту до кінця 2025 року.

Запуск тролейбусів сприятиме розвитку й покращенню транспортного сполучення столиці та області, зменшенню рівня автомобілізації на вулицях Києва та збільшенню пропускної спроможності доріг.

Раніше ми писали, що в Бучі випустять на маршрути німецькі автобуси.

Фото: «Київпастранс»

Чи потрібні наразі тролейбуси до Бучі та Броварів?
Опубліковано: 29 листопада 2023
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