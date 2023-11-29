Мешканцям Подолу презентували проєкт забудови території броварні Ріхерта

24 листопада в приміщенні Подільської РДА відбулася презентація проєкту «Ріхерт&Парк» для місцевих жителів. Про це повідомляє Подільська РДА.

Про основні моменти забудови розповіли представники девелопера «Керамблоки-Інвест» (входить до складу групи А Development), презентувавши загальну концепцію проєкту: кількість паркомісць, можливість гуляти парковою частиною майбутнього ЖК, облаштування шкіл та садочків, спортивних майданчиків на території нового мікрорайону тощо.

Презентували також плани щодо благоустрою: планується озеленення території, укріплення берегів озера, облаштування інфрастурктури. Як пише «Наш Київ», за словами власника компанії А Development Олексія Баранова реалізація проєкту має обійтись компанії в 200 млн. доларів. Висотність будинків заявлена від 7 до 12 поверхів.

Проте наразі на заваді будівництву стоять неврегульовані відносини з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА. Очільниця Департаменту Марина Соловйова, яка теж була присутня на презентації, має принципову позицію щодо висотності окремих будівель проєкту. Вона категорично проти 42-метрових будинків (12 поверхів), оскільки «висотність у центральній планувальній частині міста не може перевищувати 27 м, як це є в діючому Генеральному плані».

Однак представники забудовника мають погоджене у 2016 році Мінкультом історико-містобудівне обґрунтування та проєкт, який дозволяє висотність забудови на цій конкретній ділянці в діапазоні від 27 до 60 метрів.

Девелопер замовив експертизу Українського державного інституту культурної спадщини щодо видових точок проєкту і співставлення їх з висотністю інших будівель, щоб аргументувати доцільність запропонованої висотності будівель. За її результатами, «майбутня забудова не лише не порушує пам’яткоохоронного законодавства, але навіть не перекриває для огляду жоден історичний ареал».

Жителі Подолу озвучили пропозиції відносно додаткових спортивних майданчиків, лавочок і цікавилися питаннями інклюзивності у проєкті. Представники забудовника запевнили, що всі пропозиції від мешканців щодо благоустрою буде зібрано і максимально враховано.

Відносно адміністративної будівлі колишнього заводу, — то вона, разом із велетенським димарем, буде реставрована, оскільки вона і є першою точкою дотику для гостей майбутнього ЖК та однойменного парку. На площі біля адмінбудівлі буде супермаркет, фудкорти, клініка, фітнес-центр, коворкінг та інші громадські та комерційні об'єкти. Подумають і над створенням музею на території заводу, як запропонувала одна з мешканок району.

Раніше ми писали, що найстарішу збережену броварню Києва на Подолі можуть зруйнувати.

Проте, компанія A-Development, яка планує створити житловий та громадський простір на території Пивзаводу Ріхерта , стверджує, що не планує руйнувати пам'ятку . Забудовник заявив, що адміністративна будівля заводу Ріхерта є памʼяткою, якою опікується девелопер відповідно до охоронного договору. Відповідно до концепції проєкту Ріхерт&Парк, ця будівля буде реконструйована.

Фото: Подільська РДА.