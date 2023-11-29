Мешканцям Подолу презентували проєкт забудови території броварні Ріхерта

45
Наталія Габрух
share share

24 листопада в приміщенні Подільської РДА відбулася презентація проєкту «Ріхерт&Парк» для місцевих жителів. Про це повідомляє Подільська РДА.

Про основні моменти забудови розповіли представники девелопера «Керамблоки-Інвест» (входить до складу групи А Development), презентувавши загальну концепцію проєкту: кількість паркомісць, можливість гуляти парковою частиною майбутнього ЖК, облаштування шкіл та садочків, спортивних майданчиків на території нового мікрорайону тощо.

Презентували також плани щодо благоустрою: планується озеленення території, укріплення берегів озера, облаштування інфрастурктури. Як пише «Наш Київ», за словами власника компанії А Development Олексія Баранова реалізація проєкту має обійтись компанії в 200 млн. доларів. Висотність будинків заявлена від 7 до 12 поверхів.

Проте наразі на заваді будівництву стоять неврегульовані відносини з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА. Очільниця Департаменту Марина Соловйова, яка теж була присутня на презентації, має принципову позицію щодо висотності окремих будівель проєкту. Вона категорично проти 42-метрових будинків (12 поверхів), оскільки «висотність у центральній планувальній частині міста не може перевищувати 27 м, як це є в діючому Генеральному плані».

Однак представники забудовника мають погоджене у 2016 році Мінкультом історико-містобудівне обґрунтування та проєкт, який дозволяє висотність забудови на цій конкретній ділянці в діапазоні від 27 до 60 метрів.

Девелопер замовив експертизу Українського державного інституту культурної спадщини щодо видових точок проєкту і співставлення їх з висотністю інших будівель, щоб аргументувати доцільність запропонованої висотності будівель. За її результатами, «майбутня забудова не лише не порушує пам’яткоохоронного законодавства, але навіть не перекриває для огляду жоден історичний ареал».

Жителі Подолу озвучили пропозиції відносно додаткових спортивних майданчиків, лавочок і цікавилися питаннями інклюзивності у проєкті. Представники забудовника запевнили, що всі пропозиції від мешканців щодо благоустрою буде зібрано і максимально враховано.

Відносно адміністративної будівлі колишнього заводу, — то вона, разом із велетенським димарем, буде реставрована, оскільки вона і є першою точкою дотику для гостей майбутнього ЖК та однойменного парку. На площі біля адмінбудівлі буде супермаркет, фудкорти, клініка, фітнес-центр, коворкінг та інші громадські та комерційні об'єкти. Подумають і над створенням музею на території заводу, як запропонувала одна з мешканок району.

Раніше ми писали, що найстарішу збережену броварню Києва на Подолі можуть зруйнувати.

Проте, компанія A-Development, яка планує створити житловий та громадський простір на території Пивзаводу Ріхерта, стверджує, що не планує руйнувати пам'ятку. Забудовник заявив, що адміністративна будівля заводу Ріхерта є памʼяткою, якою опікується девелопер відповідно до охоронного договору. Відповідно до концепції проєкту Ріхерт&Парк, ця будівля буде реконструйована.

Фото: Подільська РДА.

Вам подобається проєкт Ріхерт&Парк?
Опубліковано: 29 листопада 2023
share share
Історичну вивіску «Мисливець» не реставруватимуть до кінця війни. Зібрані кошти підуть на ЗСУ Історичну вивіску «Мисливець» не реставруватимуть до кінця війни. Зібрані кошти підуть на ЗСУ Щоб допомогти «Київміськбуду», КМДА викупить у компанії житло для пільговиків, школи і садочки Щоб допомогти «Київміськбуду», КМДА викупить у компанії житло для пільговиків, школи і садочки BetterMe та Мінекономіки запустили програму для підвищення продуктивності українців на роботі BetterMe та Мінекономіки запустили програму для підвищення продуктивності українців на роботі У Київраді розглядають будівництво тролейбусних ліній до Броварів і Бучі в 2024-2025 роках У Київраді розглядають будівництво тролейбусних ліній до Броварів і Бучі в 2024-2025 роках На Київщині викрили злочинну організацію, яка заволоділа землями стратегічного значення на Київській ГЕС На Київщині викрили злочинну організацію, яка заволоділа землями стратегічного значення на Київській ГЕС У Великій лаврській дзвіниці відкриється Резиденція Святого Миколая У Великій лаврській дзвіниці відкриється Резиденція Святого Миколая Три українські студії стали фіналістами міжнародної премії дизайну Best of Year Awards Три українські студії стали фіналістами міжнародної премії дизайну Best of Year Awards Будівництво метро на Троєщину хочуть закласти в програму розвитку Києва на 2024–2025 роки Будівництво метро на Троєщину хочуть закласти в програму розвитку Києва на 2024–2025 роки
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.