Новорічну ялинку в Оболонському районі прикрасять без використання електроприладів

Новорічну ялинку в Оболонському районі столиці прикрасять без використання електроприладів та інших елементів живлення.

Так вирішили самі мешканці, повідомив очільник Оболонської РДА Кирило Фесик.

Напередодні серед жителів Оболонського району провели опитування щодо прикрашання новорічної ялинки. Більшістю голосів було обрано варіант без використання електроприладів.

Ялинка, яку прикрасять в Оболонському районі, жива. Вона росте на подвір’ї біля районної адміністрації.

Святкове дерево почали прикрашати сьогодні, 30 листопада. На прикраси не витрачатимуть бюджетні кошти.

«Іграшки та прикраси використовуємо які були придбані районом ще до початку повномасштабного вторгнення, жодної ілюмінації або елементів, які потребують витрат електроенергії ми не використовуємо!» — повідомив голова Оболонської РДА.

Також він додав, що на честь зимових свят будуть проводити різноманітні заходи, проте вони проходитимуть не просто неба.

Раніше ми писали, що в сквері на Дарниці встановлять новорічну ялинку й казкові фотозони.