Новорічну ялинку в Оболонському районі прикрасять без використання електроприладів

152
Ірина Маймур
share share

Новорічну ялинку в Оболонському районі столиці прикрасять без використання електроприладів та інших елементів живлення.

Так вирішили самі мешканці, повідомив очільник Оболонської РДА Кирило Фесик.

Напередодні серед жителів Оболонського району провели опитування щодо прикрашання новорічної ялинки. Більшістю голосів було обрано варіант без використання електроприладів.

Ялинка, яку прикрасять в Оболонському районі, жива. Вона росте на подвір’ї біля районної адміністрації.

Святкове дерево почали прикрашати сьогодні, 30 листопада. На прикраси не витрачатимуть бюджетні кошти.

«Іграшки та прикраси використовуємо які були придбані районом ще до початку повномасштабного вторгнення, жодної ілюмінації або елементів, які потребують витрат електроенергії ми не використовуємо!» — повідомив голова Оболонської РДА.

Також він додав, що на честь зимових свят будуть проводити різноманітні заходи, проте вони проходитимуть не просто неба.

Раніше ми писали, що в сквері на Дарниці встановлять новорічну ялинку й казкові фотозони.

Фото: Sincerely Media/Unsplash

Підтримуєте рішення мешканців Оболоні?
Опубліковано: 30 листопада 2023
share share
Антиутопії, жахи, комедії та аніме: 20 найкращих серіалів 2023 року Антиутопії, жахи, комедії та аніме: 20 найкращих серіалів 2023 року У Києві за майже 123 млн грн хочуть реставрувати Покровську церкву на Подолі У Києві за майже 123 млн грн хочуть реставрувати Покровську церкву на Подолі З 1 грудня лісництва Київщини та Житомирщини почнуть продавати новорічні ялинки З 1 грудня лісництва Київщини та Житомирщини почнуть продавати новорічні ялинки Український гурт зняв кліп на тлі мозаїчних скульптур у Рівному та закликав їх зберегти Український гурт зняв кліп на тлі мозаїчних скульптур у Рівному та закликав їх зберегти У Києві відкрили мурал, присвяченний силам ППО та енергетикам У Києві відкрили мурал, присвяченний силам ППО та енергетикам Біля метро «Славутич» відкрили заклад «Центр міста» із кавою, коктейлями та сніданками all day Біля метро «Славутич» відкрили заклад «Центр міста» із кавою, коктейлями та сніданками all day Відкрито збір коштів на відбудову садочка на Солом'янці, який постраждав внаслідок атаки дронів Відкрито збір коштів на відбудову садочка на Солом'янці, який постраждав внаслідок атаки дронів Скільки Київ планує витратити на безбар’єрність у 2024 році Скільки Київ планує витратити на безбар’єрність у 2024 році
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.