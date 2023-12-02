У ТРЦ Blockbuster Mall відкрили «Сільпо» у стилі «Мавки»: як він виглядає

1 грудня у ТРЦ Blockbuster Mall відновив роботу супермаркет «Сільпо», дизайн якого присвячений мультфільму «Мавка. Лісова пісня».

«”Сільпо” поновило роботу супермаркету саме у той рік, коли відбулася гучна прем'єра мультфільму, і “Мавка” здобула феноменальну любов глядачів. Гостей “Сільпо” зустрінуть рідні та улюблені герої: Мавка, її коханий Лукаш, друзі - Жабокиць Квусь, Лісовик, русалки Водяниця, Польовиця та Лісовиця й багато інших персонажів», — повідомляють у «Сільпо».

У магазині відвідувачам запропонують випічку, і піцу власного виробництва, а також овочі та фрукти, свіжі рибу та мʼясо та інші необхідні продукти.

Розрахуватися за смаколики можна на 5 касах та 9 самокасах «Сільпо».

Раніше ми писали, що у київському ТРЦ Blockbuster Mall відновить роботу супермаркет «Сільпо» у стилі мультфільму «Мавка».

Фото: «Сільпо».