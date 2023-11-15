У київському ТРЦ Blockbuster Mall відновить роботу супермаркет «Сільпо» у стилі мультфільму «Мавка»

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Наталія Габрух
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З 1 грудня у ТРЦ Blockbuster Mall відновить роботу супермаркет «Сільпо», дизайн якого присвячений мультфільму «Мавка. Лісова пісня».

Напередодні повномасштабного вторгнення робота цього «Сільпо» була припинена через реконструкцію. Після початку бойових дій супермаркет були змушені законсервувати.

Магазин має торговельну площу 2100 кв.м і стане найбільшим супермаркетом, відкритим мережею за час повномасштабного вторгнення. На локації буде розташований гастрономічний простір – фудхол з власним меню: піцою, бургерами, стравами з воку або суші.

Також будуть зони з фермерськими товарами від «Лавки традицій», випічкою «Крафтяр» і кулінарією.

Магазин було відкрито ще у листопаді 2019-го року. Його дизайн присвячено анімаційному фільму «Мавка. Лісова пісня», який створений українською студією Animagrad (FILM.UA Group).

Раніше ми писали, що Novus запускає мережу дешевих супермаркетів «Хапайка» у Києві та області.

Фото: Mavka. The Forest Song. Official Channel YouTube.

Опубліковано: 15 листопада 2023
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