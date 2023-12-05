До 31 грудня у Києві працюватимуть офіційні ярмарки з продажу ялинок: адреси

У Києві до 31 грудня функціонуватимуть 150 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.
Про це повідомляє КМДА.
У КМДА закликають купувати хвойні дерева винятково на офіційних точках продажу, адже на стихійних ринках ялинки реалізовуються без документів і можуть бути шкідливими. Хвойні дерева, що реалізуються на офіційних точках продажу, вирощені на спеціальних плантаціях лісничими господарствами.
Як відрізнити офіційний ярмарок із продажу хвойних дерев від стихійного:
- на офіційних точках продажу кожне новорічне дерево має ідентифікаційну бирку з цифровим номером, за яким можна перевірити легальність походження дерева;
- майданчик має бути належно облаштованим і розміщуватися за адресою відповідно до переліку сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев.
Повний перелік локацій, які поступово запрацюють у столиці
У Голосіївському районі:
- вул. Антоновича, 115 і перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
- вул. Самійла Кішки, 5;
- вул. Степана Рудницького, 6-А;
- вул. Васильківська, 8;
- пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1);
- пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 2);
- вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу «Теремки-2»);
- просп. Академіка Глушкова, 22-Б;
- просп. Академіка Глушкова, 31-А;
- вул. Метрологічна, 19;
- вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика «Феофанівський»).
У Дарницькому районі:
- вул. Архітектора Вербицького, 16;
- вул. Братства тарасівців, 9;
- вул. Єлизавети Чавдар, 1;
- вул. Єлизавети Чавдар, 13;
- вул. Здолбунівська, 2;
- вул. Михайла Драгоманова, 14;
- просп. Петра Григоренка, 9;
- просп. Петра Григоренка, 26;
- просп. Петра Григоренка, 41-43;
- вул. Ялтинська, 5-А;
- вул. Ялтинська, 5-Б;
- вул. Олени Пчілки, 2;
- вул. Олександра Мішуги, 2;
- перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
- перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;
- перетин вул. Анни Ахматової та просп. Григоренка;
- Харківське шосе, 57;
- вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Григоренка та просп. Миколи Бажана – станція метро «Позняки»);
- вул. Срібнокільська, 13;
- Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ «Новус»);
- вул. Бориса Гмирі, 1.
У Деснянському районі:
- вул. Каштанова, 7;
- вул. Рональда Рейгана, 2;
- вул. Рональда Рейгана, 4;
- вул. Рональда Рейгана, 8;
- вул. Рональда Рейгана, 21;
- просп. Червоної Калини, 2;
- просп. Червоної Калини, 6;
- просп. Червоної Калини, 15;
- просп. Червоної Калини, 26;
- просп. Червоної Калини, 40;
- просп. Червоної Калини, 42;
- просп. Червоної Калини, 44;
- просп. Червоної Калини, 47;
- просп. Червоної Калини, 60/10;
- просп. Червоної Калини, 75/2;
- просп. Червоної Калини, 97;
- вул. Оноре де Бальзака, 60;
- вул. Оноре де Бальзака, 94;
- вул. Радунська, 3;
- вул. Радунська, 26/1;
- вул. Милославська, 10-А;
- вул. Миколи Закревського, 61/2;
- вул. Електротехнічна, 2;
- вул. Електротехнічна, 4;
- вул. Електротехнічна, 6;
- вул. Електротехнічна, 8;
- вул. Миропільська, 2;
- вул. Шолом-Алейхема, 10-А;
- вул. Шолом-Алейхема, 17;
- вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
- просп. Лісовий, 28/41;
- просп. Лісовий, 39;
- просп. Лісовий, 16;
- станція метро «Лісова» (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
- станція метро «Чернігівська».
У Дніпровському районі:
- бульв. Ігоря Шамо, 2/7;
- вул. Андрія Малишка, 4-А;
- вул. Івана Миколайчука, 9;
- вул. Миропільська, 25;
- вул. Райдужна, 4;
- вул. Юрія Шумського, 1;
- просп. Павла Тичини, 7;
- просп. Соборності, 2/1;
- перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
- перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського;
- перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського.
В Оболонському районі:
- вул. Дніпроводська, 1;
- вул. Зої Гайдай, 2;
- пл. Петропавлівська, 2;
- просп. Володимира Івасюка, 27-Б;
- просп. Володимира Івасюка, 46;
- вул. Семена Скляренка, 17;
- вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;
- просп. Оболонський, 1-Б;
- просп. Оболонський, 52-А;
- просп. Оболонський, 45/28;
- вул. Героїв Дніпра, 30;
- вул. Героїв Дніпра, 32;
- вул. Героїв Дніпра, 41;
- вул. Йорданська, 17;
- вул. Героїв полку «Азов», 3;
- вул. Героїв полку «Азов», 12;
- вул. Герої полку «Азов», 34;
- вул. Олександра Архипенка, 6-А;
- площа Оболонська, 6 (локація № 1);
- площа Оболонська, 6 (локація № 2);
- просп. Литовський, 2;
- просп. Маршала Рокоссовського, ¾.
У Печерському районі:
- бульв. Миколи Міхновського, 25;
- бульв. Миколи Міхновського, 30/1;
- вул. Велика Васильківська, 107.
У Подільському районі:
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1);
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2);
- вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3);
- вул. Вишгородська, 21/6;
- вул. Вишгородська, 45 (біля магазина «Варус»);
- вул. Івана Виговського, 18;
- вул. Світлицького, 23;
- вул. Світлицького, 30/20;
- просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);
- просп. Василя Порика, 5 (розподільча смуга);
- просп. Василя Порика, 13;
- вул. Наталії Ужвій, 12;
- просп. Правди, 12-А (біля магазина «АТБ»);
- просп. Правди, 45;
- просп. Правди, 47;
- просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент»);
- просп. Правди, 66 (локація № 1);
- просп. Правди, 66 (локація № 2);
- просп. Свободи, 2;
- просп. Свободи, 28;
- просп. Георгія Гонгадзе, 20;
- вул. Кирилівська, 122;
- вул. Тираспільська, 49;
- вул. Межигірська – ріг вул. Верхній Вал (розподільча смуга);
- вул. Сергія Данченка, 1.
У Святошинському районі:
- бульв. Кольцова, 13;
- бульв. Кольцова, 14-Л;
- бульв. Кольцова, 15;
- вул. Зодчих, 2/58;
- вул. Зодчих, 46;
- вул. Зодчих, 62;
- вул. Ірпінська, 76-80;
- вул. Сім’ї Стешенків, 7;
- вул. Василя Стуса, 20;
- вул. Академіка Булаховського, 30;
- ріг вул. Академіка Єфремова та просп. Палладіна (розподільча смуга);
- перетин вулиць Підлісної та Генерала Наумова.
У Солом’янському районі:
- вул. Митрополита Василя Липківського, 3;
- бульв. Чоколівський, 20;
- бульв. Чоколівський, 19-21;
- просп. Повітрофлотський, 18/2;
- вул. Солом’янська, 39.
У Шевченківському районі:
- вул. Юрія Іллєнка, 1;
- вул. Данила Щербаківського, 56;
- ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва;
- вул. Парково-Сирецька, 10.
Фото: КМДА