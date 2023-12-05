До 31 грудня у Києві працюватимуть офіційні ярмарки з продажу ялинок: адреси

У Києві до 31 грудня функціонуватимуть 150 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.

Про це повідомляє КМДА.

У КМДА закликають купувати хвойні дерева винятково на офіційних точках продажу, адже на стихійних ринках ялинки реалізовуються без документів і можуть бути шкідливими. Хвойні дерева, що реалізуються на офіційних точках продажу, вирощені на спеціальних плантаціях лісничими господарствами.

Як відрізнити офіційний ярмарок із продажу хвойних дерев від стихійного:

на офіційних точках продажу кожне новорічне дерево має ідентифікаційну бирку з цифровим номером, за яким можна перевірити легальність походження дерева;

майданчик має бути належно облаштованим і розміщуватися за адресою відповідно до переліку сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев.

Повний перелік локацій, які поступово запрацюють у столиці

У Голосіївському районі:

вул. Антоновича, 115 і перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;

вул. Самійла Кішки, 5;

вул. Степана Рудницького, 6-А;

вул. Васильківська, 8;

пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1);

пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 2);

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу «Теремки-2»);

просп. Академіка Глушкова, 22-Б;

просп. Академіка Глушкова, 31-А;

вул. Метрологічна, 19;

вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика «Феофанівський»).

У Дарницькому районі:

вул. Архітектора Вербицького, 16;

вул. Братства тарасівців, 9;

вул. Єлизавети Чавдар, 1;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Здолбунівська, 2;

вул. Михайла Драгоманова, 14;

просп. Петра Григоренка, 9;

просп. Петра Григоренка, 26;

просп. Петра Григоренка, 41-43;

вул. Ялтинська, 5-А;

вул. Ялтинська, 5-Б;

вул. Олени Пчілки, 2;

вул. Олександра Мішуги, 2;

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;

перетин вул. Анни Ахматової та просп. Григоренка;

Харківське шосе, 57;

вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Григоренка та просп. Миколи Бажана – станція метро «Позняки»);

вул. Срібнокільська, 13;

Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ «Новус»);

вул. Бориса Гмирі, 1.

У Деснянському районі:

вул. Каштанова, 7;

вул. Рональда Рейгана, 2;

вул. Рональда Рейгана, 4;

вул. Рональда Рейгана, 8;

вул. Рональда Рейгана, 21;

просп. Червоної Калини, 2;

просп. Червоної Калини, 6;

просп. Червоної Калини, 15;

просп. Червоної Калини, 26;

просп. Червоної Калини, 40;

просп. Червоної Калини, 42;

просп. Червоної Калини, 44;

просп. Червоної Калини, 47;

просп. Червоної Калини, 60/10;

просп. Червоної Калини, 75/2;

просп. Червоної Калини, 97;

вул. Оноре де Бальзака, 60;

вул. Оноре де Бальзака, 94;

вул. Радунська, 3;

вул. Радунська, 26/1;

вул. Милославська, 10-А;

вул. Миколи Закревського, 61/2;

вул. Електротехнічна, 2;

вул. Електротехнічна, 4;

вул. Електротехнічна, 6;

вул. Електротехнічна, 8;

вул. Миропільська, 2;

вул. Шолом-Алейхема, 10-А;

вул. Шолом-Алейхема, 17;

вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);

просп. Лісовий, 28/41;

просп. Лісовий, 39;

просп. Лісовий, 16;

станція метро «Лісова» (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);

станція метро «Чернігівська».

У Дніпровському районі:

бульв. Ігоря Шамо, 2/7;

вул. Андрія Малишка, 4-А;

вул. Івана Миколайчука, 9;

вул. Миропільська, 25;

вул. Райдужна, 4;

вул. Юрія Шумського, 1;

просп. Павла Тичини, 7;

просп. Соборності, 2/1;

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського;

перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського.

В Оболонському районі:

вул. Дніпроводська, 1;

вул. Зої Гайдай, 2;

пл. Петропавлівська, 2;

просп. Володимира Івасюка, 27-Б;

просп. Володимира Івасюка, 46;

вул. Семена Скляренка, 17;

вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;

просп. Оболонський, 1-Б;

просп. Оболонський, 52-А;

просп. Оболонський, 45/28;

вул. Героїв Дніпра, 30;

вул. Героїв Дніпра, 32;

вул. Героїв Дніпра, 41;

вул. Йорданська, 17;

вул. Героїв полку «Азов», 3;

вул. Героїв полку «Азов», 12;

вул. Герої полку «Азов», 34;

вул. Олександра Архипенка, 6-А;

площа Оболонська, 6 (локація № 1);

площа Оболонська, 6 (локація № 2);

просп. Литовський, 2;

просп. Маршала Рокоссовського, ¾.

У Печерському районі:

бульв. Миколи Міхновського, 25;

бульв. Миколи Міхновського, 30/1;

вул. Велика Васильківська, 107.

У Подільському районі:

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1);

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2);

вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3);

вул. Вишгородська, 21/6;

вул. Вишгородська, 45 (біля магазина «Варус»);

вул. Івана Виговського, 18;

вул. Світлицького, 23;

вул. Світлицького, 30/20;

просп. Василя Порика, 2 (розподільча смуга);

просп. Василя Порика, 5 (розподільча смуга);

просп. Василя Порика, 13;

вул. Наталії Ужвій, 12;

просп. Правди, 12-А (біля магазина «АТБ»);

просп. Правди, 45;

просп. Правди, 47;

просп. Правди, 58 (ТЦ «Орнамент»);

просп. Правди, 66 (локація № 1);

просп. Правди, 66 (локація № 2);

просп. Свободи, 2;

просп. Свободи, 28;

просп. Георгія Гонгадзе, 20;

вул. Кирилівська, 122;

вул. Тираспільська, 49;

вул. Межигірська – ріг вул. Верхній Вал (розподільча смуга);

вул. Сергія Данченка, 1.

У Святошинському районі:

бульв. Кольцова, 13;

бульв. Кольцова, 14-Л;

бульв. Кольцова, 15;

вул. Зодчих, 2/58;

вул. Зодчих, 46;

вул. Зодчих, 62;

вул. Ірпінська, 76-80;

вул. Сім’ї Стешенків, 7;

вул. Василя Стуса, 20;

вул. Академіка Булаховського, 30;

ріг вул. Академіка Єфремова та просп. Палладіна (розподільча смуга);

перетин вулиць Підлісної та Генерала Наумова.

У Солом’янському районі:

вул. Митрополита Василя Липківського, 3;

бульв. Чоколівський, 20;

бульв. Чоколівський, 19-21;

просп. Повітрофлотський, 18/2;

вул. Солом’янська, 39.

У Шевченківському районі:

вул. Юрія Іллєнка, 1;

вул. Данила Щербаківського, 56;

ріг вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва;

вул. Парково-Сирецька, 10.

Фото: КМДА