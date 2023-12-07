На Дарниці засвітили 10-метрову новорічну ялинку і казкові фотозони

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Ірина Маймур
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На площі біля Дарницької райдержадміністрації засвітили 10-метрову штучну ялинку.

Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.

Ялинку придбали за позабюджетні кошти до повномасштабного вторгнення.

Також поруч засяяла казкова локація із фотозонами. Вона функціонуватиме з дотриманням режиму економії електроенергії до 10 січня.

Масові заходи, ярмарки та розваги на локації не проводитимуть з міркувань безпеки.

Раніше ми писали, що в Києві засвітили головну ялинку країни на Софійській площі.

Фото: Микола Калашник

Чи збираєтеся відвідувати новорічні локації в Києві?
Опубліковано: 07 грудня 2023
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