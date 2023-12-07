ТРЦ у Харкові повністю відновили після російської ракетної атаки

Усі торгові площі харківського ТРЦ Nikolsky, куди влучила російська ракета 9 березня 2022 року, відновили та передали орендарям для адаптації.

Про це повідомила Українська Рада Торгових Центрів.

Роботи з відновлення ТРЦ стартували у квітні 2022-го.

«Рішення про поступове відновлення ТРЦ було ухвалено ще у квітні 2022 року. Росіяни стояли за 10 км від міста, але ми розуміли, що потрібно відремонтувати пошкодження до зими, щоб захистити будівлю. Крім того, підземні поверхи люди могли використовувати як укриття. Також місто потребувало інфраструктури — майже всі магазини в Харкові на той час були закриті», — зазначив операційний директор компанії Budhouse Group (девелопер ТРЦ Nikolsky) Максим Гаврюшин.

Тому керівництво вирішило відкрити підземні поверхи із супермаркетом «Сільпо» та паркінгом-укриттям, а також одночасно готувати до відкриття інші поверхи. Відкриття відбулось 17 червня 2022 року.

Паралельно продовжувалися будівельні роботи на інших поверхах. Протягом вересня-листопада 2022 року відкрили 1,2,3 та частина 4 поверху.

У жовтні 2023 року замінили плівку світлопрозорого куполу, найбільшого куполу в Україні. Частину приміщень площею понад 1000 кв. м на 3 та 4 поверхах (безпосередньо місце ураження) ізолювали від відвідувачів та залишалася закритою. Роботи з відновлення тут тривали ще рік і закінчилися тільки зараз. На цих поверхах довелося демонтувати значну частину перекриття та конструктивних елементів та будувати нове.

Загальний бюджет відновлення становив майже $18 мільйонів.

Раніше ми писали, що в Чернігові відновили пологовий будинок, який пошкодила російська ракета.

Фото: ТРЦ Nikolsky