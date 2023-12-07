У Чернігові відновили пологовий будинок, який пошкодила російська ракета

Пологовий будинок Чернігова відновили після того, як його пошкодила російська ракета.

Про це повідомили в МОЗ.

Коли частина Чернігівщини була в окупації, від вибухів постраждав фасад медзакладу, внутрішні приміщення, вікна та дах. Медзаклад продовжував працювати та приймати породіль попри щоденні ворожі обстріли та облогу міста.

Вдалося відновити пошкоджену вибухом частину фасаду медичного закладу, стелі, підлоги й стіни 42 приміщень, критично важливих для якісного функціонування: пологові зали, післяпологові палати та коридор післяпологового відділення.

Зараз медзаклад має бездоганний вигляд та готовий у повному обсязі забезпечувати комфорт маленьким українцям та їхнім мамам.

Фото: МОЗ