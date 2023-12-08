Суд зобов’язав Міноборони відреставрувати будинок авіаконструктора Ігоря Сікорського

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Ірина Маймур
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Суд зобов’язав Міністерство оборони законсервувати від руйнувань і відреставрувати київську історичну пам’ятку — будинок авіаконструктора Ігоря Сікорського. З 2016 року він перебував у власності оборонного відомства.

Про це повідомляє Мінкульт.

Зазначається, що 6 грудня Шостий апеляційний адмінсуд, який розглядав скаргу Міноборони на рішення попередньої судової інстанції щодо будинку Сікорського, відмовив оборонному відомству в апеляції.

Міноборони й держпідприємство «Готель «Козацький» хотіли скасувати вердикт Окружного адміністративного суду Києва від 11 червня 2021 року. Тоді суд зобов’язав Міноборони укласти охоронний договір із МКІП на об’єкт культурної спадщини — будинок родини авіаконструктора Сікорського за адресою: вул. Ярославів Вал, 15Б.

До того ж у червні 2021 року суд постановив, що Міноборони має, передусім, законсервувати споруду від подальших руйнувань, а потім провести реставрацію.

Рішенням апеляційної інстанції від 6 грудня 2023 року ухвала ОАСК від 11 червня 2021 року набула законної сили.

Будинок відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського має історичну та культурну цінність і перебуває в статусі пам’ятки історії національного значення. Наразі будинок потребує негайної реставрації.

Раніше ми писали, що в Києві провели толоку для порятунку будинку Сікорського.

Фото: Київська міська рада

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Опубліковано: 08 грудня 2023
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