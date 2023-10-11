У Києві проведуть толоку для порятунку будинку Сікорського

Активісти громадської організації «Центр розвитку міст» організовують толоку на підтримку проєкту порятунку будинку Сікорського.

Захід пройде 14 жовтня, об 11:00, на вулиці Ярославів Вал, 15Б.

Під час толоки прибиратимуть територію памʼятки і встановлять тимчасову конструкцію, яка захистить її від опадів до початку реставраційних робіт.

Головна мета проєкту — повернення садиби Сікорського територіальній громаді Києва.

Триповерховий будинок видатного авіаконструктора зараз перебуває в занедбаному стані. У 2000 році садибу на 49 років віддали в оренду благодійному фонду «Музей історії повітроплавання і авіації ім. Сікорського». У 2016 році суд повернув будинок у власність Міністерства оборони. Наразі він перебуває на балансі ДП «Готель Козацький» Міноборони України.

У липні 2023-го стало відомо, що Міноборони передасть садибу у власність Києва. Однак Мінекономіки і досі опрацьовує пакет документів щодо здійснення передачі, зазначають активісти.