У Києві змінили правила розміщення вивісок на фасадах будинків

У столиці змінилися правила розміщення вивісок на фасадах будинків.

Відповідне рішення ухвалила Київрада, повідомили в Управлінні з реклами КМДА.

Основні зміни:

ввели вимогу до відстані між вивісками для одного суб’єкта господарювання (10 м);

ввели вимогу до відстані між кронштейнами залежно від форматних зон;

уточнили площі вивісок залежно від форматних зон;

додали нові типи вивісок (маркіза, інформаційна табличка);

запровадили зміни в процедурі оформлення вивісок;

ввели нову форму повідомлення про відповідність вивіски вимогам;

у 5 разів підвищили відповідальність за повторне самовільне розміщення вивіски.

Згідно з новими правилами, розміщення вивісок на об’єктах культурної спадщини допускатимуть лише у вигляді конструкцій, що складаються з окремих літер і не мають пласкої основи, кронштейнів чи маркіз.

Також додали можливість розміщення комерційного найменування на вивісці. Це дозволить бізнесу, який перебуває на етапі реєстрації своєї торгової марки та не має юридичної можливості відобразити її на вивісці, натомість розмістити комерційне найменування свого закладу.

Крім того, запровадили новий тип вивіски у вигляді інформаційної таблички, де можна розмітити повне найменування юридичної особи та графік роботи закладу.

Водночас врегулювали питання розміщення маркіз, що дає змогу бізнесу розміщувати такий тип конструкцій відповідно до закону.

Раніше ми писали, що за осінь у Києві демонтували майже 2 300 незаконно розміщених МАФів та інших елементів благоустрою

Фото: Управління з реклами КМДА