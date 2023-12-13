За осінь у Києві демонтували майже 2 300 незаконно розміщених МАФів та інших елементів благоустрою

За осінь фахівці комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували майже 2 300 незаконно розміщених МАФів та інших елементів благоустрою у столиці.

Про це повідомляють у КМДА з посиланням на директора Департаменту територіального контролю міста Києва Михайла Буділова.

Найбільше за цей період демонтували елементів сезонної торгівлі – майже 1 500.

Фахівці КП «Київблагоустрій» демонтують столи, парасольки та інше приладдя, але вилучати товар може лише поліція.

Михайло Буділов додав, що з вулиць столиці прибрали 126 засобів пересувної торгівлі і 371 тимчасову споруду.

Також працівники комунального підприємства демонтували понад 60 пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та срср.

Відповідно до Правил благоустрою міста Києва — до елементів благоустрою належать конструкції тимчасових споруд, засоби пересувної торгівлі, огорожі і торговельні ятки тощо.

Усі власники тимчасових споруд мають надати дозвільні документи на розміщення — у разі невиконання цієї умови комунальники виконують демонтаж.

Раніше ми писали, що на Березняках демонтували незаконні МАФи.

Фото: КМДА.