На ВДНГ відкрився парк ілюмінації «Магія Світла»: фото

На ВДНГ запрацював парк ілюмінації «Магія Світла».

Основа локації — ілюміновані металеві інсталяції з використанням LED-підсвітки. Там можна побачити казкових тварин та персонажів, чарівні дерева й цікаві абстракції. Загалом для створення парку використали понад 50 інтерактивних ілюмінованих скульптур до 7 метрів заввишки.

Головною фішкою локації стало золоте ілюміноване пшеничне поле.

Парк ілюмінації розташували в Яблуневому саду, поруч із Оранжереєю. Він працюватиме щодня до 18 лютого.

Режим роботи: з 15:00 до 22:00

Вхід: 250 грн (дорослі), 150 грн (діти). Для дітей до 7 років, учасників бойових дій, бійців ЗСУ та осіб з інвалідністю — вхід безкоштовний.

Раніше ми писали, що на ВДНГ відкрили Різдвяну фабрику мрій.

Фото: ВДНГ; Illuminarium «Магія Світла»