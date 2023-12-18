На Деміївській обмежили рух транспорту через провал асфальту над станцією метро

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Наталія Габрух
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На Деміївській обмежили рух на смузі з’їзду на проспект Лобановського, через провал асфальту над станцією метро.

Головний інженер КП «Київський метрополітен» Віктор Вигівський, запевняє, що надзвичайної ситуації немає. Про це він повідомив у ефірі телеканалу «Київ 24».

Він відзначає, що просідання грунту були зафіксовані ще до зупинки поїздів метрополітену на «синій гілці». Здійснюється постійний нагляд за станом просідання, а також за будівлями і спорудами, що знаходяться на поверхні.

«Щоб зменшити вплив вібрацій на ділянку ми звернулися з проханням щодо обмеження руху автомобільного транспорту однією зі смуг з’їзду на проспект Лобановського. Були встановленні відповідні огородження» — коментує Віктор Вигівський.

Раніше ми писали, що над тунелем метро «Деміївська» почав просідати асфальт: фото.

Фото: Голосіїв.

Як ви вважаєте, надзвичайної ситуації справді немає?
Опубліковано: 18 грудня 2023
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