Над тунелем метро «Деміївська» почав просідати асфальт: фото

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Наталія Габрух
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Над тунелем метро «Деміївська», біля колишнього Деміївського ринку, почали просідати під землю торгові павільйони і з’явилися тріщини на асфальті.

Про це повідомляють у соцмережах мешканці Голосіївського району.

«Судячи з усього ситуація погіршується. Будемо сподіватися, що дорога, яка проходить зовсім поруч, зостанеться неушкодженою», — пишуть мешканці.

Ситуацію також пов’язують з закриттям частини станцій київського метрополітену, серед яких є станція «Деміївська».

Раніше ми писали, чому затопило "синю гілку" київського метро: основні версії.

Фото: Голосіїв.

Як вважаєте, це пов’язано з ремонтом на станціях “синьої гілки”?
Опубліковано: 17 грудня 2023
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