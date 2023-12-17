Над тунелем метро «Деміївська» почав просідати асфальт: фото

Над тунелем метро «Деміївська», біля колишнього Деміївського ринку, почали просідати під землю торгові павільйони і з’явилися тріщини на асфальті.

Про це повідомляють у соцмережах мешканці Голосіївського району.

«Судячи з усього ситуація погіршується. Будемо сподіватися, що дорога, яка проходить зовсім поруч, зостанеться неушкодженою», — пишуть мешканці.

Ситуацію також пов’язують з закриттям частини станцій київського метрополітену, серед яких є станція «Деміївська».

Раніше ми писали, чому затопило "синю гілку" київського метро : основні версії.