Будівлю Kyiv Food Market купив міністр часів Януковича

Родина Миколи Злочевського, колишнього міністра екології в уряді Віктора Януковича, купує комерційну нерухомість у Києві.

Про це пише «Українська Правда».

На початку 2023 року фірма, яка згодом була офіційно зареєстрована на ім'я дочок Злочевського, купила приміщення, у якому знаходиться відомий ресторан Kyiv Food Market.

Це будівля площею 1,8 тисячі квадратних метрів та дві ділянки загалом на 0,27 гектарів. Земля належить державі, але вона йде «в комплекті» до нерухомості.

Джерело «Української Правди» у галузі нерухомості припускає, що ціна угоди може починатися з 2 тисяч доларів за квадратний метр, що відповідає ринковим цінам.

Якщо орієнтуватись на названі 2 тисячі, то весь Kyiv Food Market мав обійтись новим власникам у суму від 3,6 мільйона доларів.

Окрім цього, у жовтні 2023 «ноунейм»-компанія, пов’язана з бізнесом Злочевських, придбала на аукціоні офісний центр на вулиці Різницькій на Печерську. Центр на 3 тисячі квадратних метрів із наповненням з офісного оснащення продали за 200 мільйонів гривень.

Також у власності Злочевських – частина історичної садиби на Сагайдачного, 25, що на Подолі. Ці 5,5 тисячі квадратних метрів продали за 334,9 мільйона гривень.

Раніше ми писали, що корпус заводу «Арсенал», де розміщується фудхол Kyiv Food Market , продали новому власнику.