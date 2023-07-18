Корпус заводу «Арсенал», де розміщується фудхол Kyiv Food Market, продали новому власнику

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Валерія Гуржий
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Девелоперська компанія A Development продала корпус №5 заводу «Арсенал», у якому розташований фудхол Kyiv Food Market. Угоду про продаж іншому власнику фіналізували у січні 2023 року.

Про це в інтерв’ю The Village Україна повідомив засновник A Development Олексій Баранов.

Баранов, який реалізує проєкт A Station на території колишнього заводу «Арсенал» з 2016 року, не розголошує імені нового власника та вартість угоди. На уточнення про те, чи стали інвестиції в приміщення прибутковими для A Development, зазначив, що: "Так, але менше очікуваного. Отримані кошти спрямували на погашення позик банкам».

Водночас у Kyiv Food Market запевнили, що продаж будівлі жодним чином не вплинув на роботу фудхолу. A Development відповідали за реконструкцію будівлі, а після запуску фудхолу виконували роль орендодавця. За операційну діяльність Kyiv Food Market відповідають ресторанні компанії La Famiglia (Vino e Cucina, Vero Vero, Catch) і «Ресторани Купера» (Shalom, «Молодість», «Селям»).

Раніше ми писали, що у Києві продали на аукціоні частину будівлі колишнього оборонного заводу «Арсенал».

Фото: Balbek Bureau

Опубліковано: 18 липня 2023
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