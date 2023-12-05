У Києві завершили будівництво третьої ділянки Великої кільцевої дороги

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Наталія Габрух
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Сьогодні у Києві завершили будівництво нової – вже третьої - ділянки Великої кільцевої дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

Це третя відремонтована ділянка Великої кільцевої у Києві протяжністю понад 1 км. Ділянки почали будувати з 2016 року.

«І відсьогодні вже зменшаться затори на вулиці Богатирській, бо частина транспорту піде вже новою ділянкою. Зокрема, на Оболонський проспект», — пише Віталій Кличко.

Він також зазначив, що будівництво трьох нових ділянок Великої кільцевої дороги є дуже важливим. Адже таким чином підводять дорогу до майбутнього тунелю під річкою Дніпро, який сполучатиме лівий і правий береги. Це зменшить транспортне навантаження на дороги столиці та кількість транзитного транспорту, що прямує через центр міста та мости через Дніпро.

Раніше ми писали, що на Оболоні незабаром відкриють Велику Кільцеву дорогу.

Фото: Віталій Кличко.

Ви чекали на відкриття нової ділянки Великої кільцевої дороги?
Опубліковано: 05 грудня 2023
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