У Києві почали компенсувати додаткові поїздки між "Либідською" та "Теремками": як це працює

З понеділка, 18 грудня, запрацювала система компенсації поїздок для наземного транспорту через вимушені пересадки у зв'язку із закриттям метро між станціями "Либідська" та "Теремки".

Про це повідомили у "Київ Цифровий".

Там пояснили, що проїзд буде коштувати не більше 8 гривень. Тобто вартість залишиться такою ж, як до ремонту "синьої гілки". Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах 2м, 60, 43к та додаткові поїздки у метро на "синій гілці".

Наприклад, якщо скористатися автобусом 2м з "Теремків" до "Либідської", а потім доїхати у центр на метро, то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту.

Навіть за 2 або 3 вимушені пересадки, все одно оплачується лише одна поїздка. Але час у дорозі не має перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала.

Вона діє для пластикової та цифрової карти й QR-квитків, створених з поїздок.

Карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як зазвичай. Поїздки за вимушені пересадки повертаються на карту наступної доби.

Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Раніше ми писали, що у Києві на пів року закриють 6 станцій метро. Тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили в обід 8 грудня. Наразі рух поїздами "синьої гілки" відбувається між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

У зв’язку з ремонтом перегінного тунелю на «синій» гілці метро з 8 грудня від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" запустили наземний транспорт, що дублює маршрути закритих станцій метро.

Також додатково запустили тимчасовий автобус від «Либідської» до «Деміївської».

Фото: Київпастранс