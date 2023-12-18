Закривати метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» на час проведення ремонту не планують — КМДА

Закриття перегону між станціями метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» на час проведення ремонту не планується.

Про це повідомляють у КМДА.

Там підтверджують, що ця ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року. Проте, як запевняють у міській адміністрації, закривати станції не будуть.

Також у КМДА закликали «не поширювати неправдиву інформацію». Однак напередодні про можливе закриття ділянки між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» повідомляв очільник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

Раніше ми писали, що міст Метро перебуває у важкому стані та потребує ремонту – Брагінський.

Фото: з відкритих джерел