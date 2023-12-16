У Києві можуть закрити на ремонт ще дві станції метро

Станції метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» можуть закрити на ремонт.

Про це повідомив керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський. Він зазначив, що роботи відбудуться між двома станціями та будуть швидшими, аніж на перегоні «Либідська - Деміївська».

«Є ділянки, які потребують особливої уваги. Є відрізок від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна". Це експериментальний тунель, який побудований ще в 80-х роках. Він має певні особливості. Цей тунель змінює габарити: тобто стає дещо еліпсоїдної форми. Але жодної небезпеки для пасажирів немає. Ми планували влітку наступного року налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт. Ремонти – нормальна ситуація, їх проводять в усіх країнах, де є метро», — прокоментував Віктор Брагінський.

Члени ініціативи «Пасажири Києва» розповіли, що Київський метрополітен 21 листопада оголосив тендер на проєктування капітального ремонту перегону «Почайна» і «Тараса Шевченка».

Також у мережі показали, як у Києві на перегоні «Почайна - Тараса Шевченка» протікає вода з бокових частин. Майже так само виглядав тунель на перегоні «Либідська - Деміївська», який закрили на пів року на ремонт 8 грудня.

Відповідне відео опублікувала громадянська ініціатива «Пасажири Києва» у Facebook.

«Десь так само ще з тиждень-два назад виглядав тунель на перегоні Либідська - Деміївська, який закрили. Видно, що на бокових частинах тунелю є протікання. Вони менш серйозні, ніж на Деміївській, ріки з піском не течуть, але "дощик" і прибрані купки пісочку (справа) є», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що ще на п'ятьох станціях метро "синьої гілки" просідають тунелі : який стан життєво важливих систем Києва.

Фото: з відкритих джерел.