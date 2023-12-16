У Києві можуть закрити на ремонт ще дві станції метро

463
Наталія Габрух
share share

Станції метро «Почайна» і «Тараса Шевченка» можуть закрити на ремонт.

Про це повідомив керівник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський. Він зазначив, що роботи відбудуться між двома станціями та будуть швидшими, аніж на перегоні «Либідська - Деміївська».

«Є ділянки, які потребують особливої уваги. Є відрізок від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна". Це експериментальний тунель, який побудований ще в 80-х роках. Він має певні особливості. Цей тунель змінює габарити: тобто стає дещо еліпсоїдної форми. Але жодної небезпеки для пасажирів немає. Ми планували влітку наступного року налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт. Ремонти – нормальна ситуація, їх проводять в усіх країнах, де є метро», — прокоментував Віктор Брагінський.

Члени ініціативи «Пасажири Києва» розповіли, що Київський метрополітен 21 листопада оголосив тендер на проєктування капітального ремонту перегону «Почайна» і «Тараса Шевченка».

Також у мережі показали, як у Києві на перегоні «Почайна - Тараса Шевченка» протікає вода з бокових частин. Майже так само виглядав тунель на перегоні «Либідська - Деміївська», який закрили на пів року на ремонт 8 грудня.

Відповідне відео опублікувала громадянська ініціатива «Пасажири Києва» у Facebook.

«Десь так само ще з тиждень-два назад виглядав тунель на перегоні Либідська - Деміївська, який закрили. Видно, що на бокових частинах тунелю є протікання. Вони менш серйозні, ніж на Деміївській, ріки з піском не течуть, але "дощик" і прибрані купки пісочку (справа) є», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що ще на п'ятьох станціях метро "синьої гілки" просідають тунелі: який стан життєво важливих систем Києва.

Фото: з відкритих джерел.

Чи подобається вам ідея закриття "Почайної" і "Тараса Шевченка"?
Опубліковано: 16 грудня 2023
share share
Українські бренди збирають теплий одяг для ВПО: куди принести речі Українські бренди збирають теплий одяг для ВПО: куди принести речі У застосунку «Київ Цифровий» почали тестувати сервіс для голів ОСББ У застосунку «Київ Цифровий» почали тестувати сервіс для голів ОСББ В Ірпені створять сквер з графіті Бенксі: візуалізації В Ірпені створять сквер з графіті Бенксі: візуалізації На ВДНГ відкрився парк ілюмінації «Магія Світла»: фото На ВДНГ відкрився парк ілюмінації «Магія Світла»: фото Українці вперше можуть обрати фіналіста нацвідбору на "Євробачення": як це зробити Українці вперше можуть обрати фіналіста нацвідбору на "Євробачення": як це зробити У Києві змінили правила розміщення вивісок на фасадах будинків У Києві змінили правила розміщення вивісок на фасадах будинків У 6 містах України запускають офлайн-школу волонтерів У 6 містах України запускають офлайн-школу волонтерів ЮНЕСКО взяла під посилений захист ще 5 обʼєктів культурної спадщини України ЮНЕСКО взяла під посилений захист ще 5 обʼєктів культурної спадщини України
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.