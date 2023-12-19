За шахедами в Києві полює бойовий катер: відео

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Ірина Маймур
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Український бойовий катер захищає столицю від російських ракетних атак та ударів БПЛА.

Про це повідомили у пресслужбі Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

Під час недавнього масованого удару ворожих дронів на Київщині мобільні вогневі групи ППО зі складу ВМС збили 3 БПЛА.

Військові моряки запевняють, що у ворожих безпілотників усе менше шансів досягати визначених цілей.

«Правила стрільби по «шахедам» не складні: спочатку чуємо ціль, потім її бачимо, беремо упередження і збиваємо. На практиці навики набуваються швидко. Проте, основна запорука успіху — це вміння вправно користуватися своєю зброєю», — пояснив військовослужбовець Роман.

За його словами, дрон-камікадзе є доволі швидким — від 160 до 200 км на годину залежно від погодних умов. Щоб його збити, застосовують масований перехресний вогонь кількох вогневих груп, що дає потрібний результат.

Раніше ми писали, що в Києві встановили ялинку з відпрацьованого боєкомплекту.

Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Як вам такий захист столиці від БПЛА?
Опубліковано: 19 грудня 2023
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