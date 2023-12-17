У Києві встановили ялинку з відпрацьованого боєкомплекту

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Наталія Габрух
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Біля закладу «Honey» у Києві встановили ялинку з відпрацьованого боєкомплекту. Про це пишуть у соцмережах закладу.

«Ми б мріяли безтурботно радіти святам. Але зараз нам хочеться вийти на вулицю та кричати: “Biйнa не скінчилась. Повертаймо фокус уваги на apмію і допомогу, на свідоме громадянське суспільство, яке буде битися для армії тут, поки армія бʼється за нашу країну там”», — коментують у «Honey».

У закладі підкреслюють, що ялинка — наше вікно в реальність. Biйнa в Україні продовжується і вона має стати справою всього суспільства.

Ялинку склали з відпрацьованого бoєкoмплекту, який зібрали вiйськовi по фронту на запорізькому напрямку в найгарячіші дні листопада, а в Київ доправили завдяки Фонду Сергія Притули.

З вдячністю за допомогу у створенні ялинки у закладі вирішили допомогти Фонду Сергія Притули зібрати на Рій Помсти 2.0, встановивши QR-код біля ялинки.

Раніше ми писали, що у Києві засвітили головну ялинку країни на Софійській площі.

Фото: «Honey».

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Опубліковано: 17 грудня 2023
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