Куди кияни найчастіше викликають таксі та скільки залишають чайових – Bolt оголосив цікаві факти за 2023 рік

Найпопулярнішим місцем виклику таксі у 2023 році став Центральний залізничний вокзал у Києві. А найчастіше поїздки замовляють із 21:00 до 22:00.
Про це свідчить статистика сервісу Bolt за 2023 рік. Розповідаємо про цікаві факти та цифри, що оприлюднила компанія напередодні нового року.
У 2023 році сервіс замовлення поїздок Bolt працював у 38 українських містах. А застосунок поповнився кількома новими корисними функціями. Зокрема, з’явилася кнопка екстреної допомоги та можливість поділитися деталями поїздки з друзями та родичами. До того ж тепер можна телефонувати водієві через застосунок, не розголошуючи номер свого телефону.
Також у багатьох містах України Bolt поповнили перелік доступних опцій для замовлення поїздок – наприклад, з'явилися такі категорії, як Economy (найдоступніші поїздки) та Business (поїздки в автомобілях бізнес-класу).
У 2023 році Bolt розширив сервіс поїздок на електросамокатах. До 5 міст, де можна було орендувати самокат, додалося ще чотири: Рівне, Ужгород, Хмельницький та Дніпро (відбувся релонч).
У 2024 році Bolt планує розширити географію присутності сервісу оренди електросамокатів, додавши інші міста України.
У 2023 році компанія перерахувала 800 000 грн на допомогу підопічним фонду «Таблеточки» та 1 500 000 грн фонду «Повернись живим» на річницю повномасштабного вторгнення.
Також запустили волонтерський проєкт «Доставка добра» та організували поїздки на понад 2 млн грн для партнерів: НДСЛ “Охматдит”, “Життєлюб”, “Таблеточки”, Центр громадського здоров’я України.
Протягом року Bolt реалізував кілька соціальних проєктів разом із партнерами, як-от:
Загалом у партнерстві з Visa протягом року Bolt здійснив 8 проєктів.
Bolt – це мультизастосунок, який поєднує низку послуг: виклик автомобілів, каршерінґ, прокат електросамокатів і електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів.
Наразі з компанією співпрацюють більш ніж 3 млн водіїв і кур’єрів у всьому світі. А послугами Bolt користуються більш ніж 150 млн осіб у 45 країнах Європи й Африки (понад 500 міст).
В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському та Трускавці.
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