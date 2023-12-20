Куди кияни найчастіше викликають таксі та скільки залишають чайових – Bolt оголосив цікаві факти за 2023 рік

Найпопулярнішим місцем виклику таксі у 2023 році став Центральний залізничний вокзал у Києві. А найчастіше поїздки замовляють із 21:00 до 22:00.

Про це свідчить статистика сервісу Bolt за 2023 рік. Розповідаємо про цікаві факти та цифри, що оприлюднила компанія напередодні нового року.

Як українці їздять на таксі

У 2023 році сервіс замовлення поїздок Bolt працював у 38 українських містах. А застосунок поповнився кількома новими корисними функціями. Зокрема, з’явилася кнопка екстреної допомоги та можливість поділитися деталями поїздки з друзями та родичами. До того ж тепер можна телефонувати водієві через застосунок, не розголошуючи номер свого телефону.

Також у багатьох містах України Bolt поповнили перелік доступних опцій для замовлення поїздок – наприклад, з'явилися такі категорії, як Economy (найдоступніші поїздки) та Business (поїздки в автомобілях бізнес-класу).

Цікаві факти:

Найдовша автомобільна поїздка у 2023 році становила 754 км , за неї пасажир заплатив 21 184 грн .

у 2023 році становила , за неї пасажир заплатив . Найактивніший користувач здійснив 1 327 поїздок (це майже 4 поїздки щодня)

здійснив (це майже 4 поїздки щодня) Рекордна сума чайових цього року становила 300 грн.

Одному з водіїв вдалося отримати «п’ять зірочок» 4 187 разів.

Поїздки на електросамокатах

У 2023 році Bolt розширив сервіс поїздок на електросамокатах. До 5 міст, де можна було орендувати самокат, додалося ще чотири: Рівне, Ужгород, Хмельницький та Дніпро (відбувся релонч).

У 2024 році Bolt планує розширити географію присутності сервісу оренди електросамокатів, додавши інші міста України.

Цікаві факти:

З початку року орендою самокатів скористалися понад пів мільйона користувачів .

скористалися понад . Найпопулярніша локація старту поїздки на самокаті – станція метро «Політехнічний інститут» , а закінчення – Золоті ворота в Києві.

, а закінчення – в Києві. Райдер із найбільшою кількістю поїздок був зафіксований у Львові – на його рахунку 853 поїздки.

Найдовшу поїздку – на відстань 28,4 км – зафіксували в Дніпрі.

Замовлення їжі

Цікаві факти:

Найпопулярніша страва , яку замовляли через Bolt Food – бургер .

, яку замовляли через Bolt Food – . Рестораном із найбільшою кількістю замовлень за підсумками року став McDonald’s на метро «Лукʼянівська» в Києві.

в Києві. Загалом за рік бургерів (і з McDonald’s, і з інших закладів) замовили більше за мільйон, а якщо бути точнішим – 1 154 524 .

(і з McDonald’s, і з інших закладів) замовили більше за мільйон, а якщо бути точнішим – . 13:11 – це хвилина пік, саме в цю мить на платформу надходить найбільше замовлень. Найдорожче за рік коштувало 15 690 грн.

Рекордсменом став користувач, який замовляв їжу 638 разів.

Cоціальні проєкти

У 2023 році компанія перерахувала 800 000 грн на допомогу підопічним фонду «Таблеточки» та 1 500 000 грн фонду «Повернись живим» на річницю повномасштабного вторгнення.

Також запустили волонтерський проєкт «Доставка добра» та організували поїздки на понад 2 млн грн для партнерів: НДСЛ “Охматдит”, “Життєлюб”, “Таблеточки”, Центр громадського здоров’я України.

Протягом року Bolt реалізував кілька соціальних проєктів разом із партнерами, як-от:

Загалом у партнерстві з Visa протягом року Bolt здійснив 8 проєктів.

Про Bolt

Bolt – це мультизастосунок, який поєднує низку послуг: виклик автомобілів, каршерінґ, прокат електросамокатів і електровелосипедів, а також доставка їжі та продуктів.

Наразі з компанією співпрацюють більш ніж 3 млн водіїв і кур’єрів у всьому світі. А послугами Bolt користуються більш ніж 150 млн осіб у 45 країнах Європи й Африки (понад 500 міст).

В Україні послуги Bolt доступні в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Чернігові, Сумах, Білій Церкві, Вінниці, Хмельницькому, Житомирі, Кропивницькому, Черкасах, Миколаєві, Чернівцях, Кременчуці, Луцьку, Рівному, Тернополі, а також в Ужгороді, Івано-Франківську, Одесі, Мукачеві, Дрогобичі, Кам'янець-Подільському та Трускавці.

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