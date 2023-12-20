На Київщині незаконно зрубали 348 дерев на понад 2,4 млн грн

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Ірина Маймур
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У Київській області двоє чоловіків незаконно зрубали 348 дерев. Своїми діями вони завдали шкоди державі на суму 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомили в поліції Київщини.

Зловмисники зрубали 348 дерев, а саме — захисних лісових насаджень лінійного типу на ділянці зрошувального каналу на території Бориспільського району. За допомогою спеціальної техніки вони завантажили зрізану деревину в автомобілі та вивезли в невідомому напрямку. Про подію повідомив небайдужий громадянин. На місце злочину виїхали працівники Бориспільського управління поліції.

Правоохоронцям вдалося встановити обох «чорних лісорубів». Ними виявилися жителі Сумщини та Бориспільщини.

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу — незаконна порубка та перевезення дерев, що спричинило тяжкі наслідки. Їм загрожує від п’яти до семи років тюрми. Одного з підозрюваних оголосили в розшук.

Раніше ми писали, що на лівому березі Києва висадили ялинки, дуб у формі парасольки та кущі.

Фото: Поліція Київщини

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Опубліковано: 20 грудня 2023
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