У Бразилії ухвалили «закон Тейлор Свіфт» — на концертах людям безкоштовно даватимуть воду

У Бразилії запровадили нові правила для концертів та інших масових заходів, які отримали неофіційну назву «закон Тейлор Свіфт». Зміни стали реакцією на смерть 23-річної фанатки співачки під час концерту Свіфт у Ріо-де-Жанейро 2023 року, пише NME.

Два укази підписав президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Один із них зобов’язує організаторів заходів, які відвідують понад 1000 людей, безкоштовно забезпечувати глядачів питною водою. Також відвідувачам мають дозволяти приносити власну воду.

Другий указ стосується продажу квитків. Платформи повинні заздалегідь показувати всі додаткові збори, щоб покупці не стикалися з прихованими комісіями під час оплати. Крім того, передача квитка іншій людині має бути доступною без додаткової плати.

У листопаді 2023 року під час концерту Тейлор Свіфт у Ріо-де-Жанейро 23-річна Ана Клара Беневідес знепритомніла через сильну спеку. Того дня температура в місті сягала близько 38 градусів. Дівчину доправили до лікарні, де вона померла через кілька годин.

Згодом судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стало теплове виснаження. Через вплив спеки у Беневідес сталася зупинка серця.

За повідомленнями ЗМІ, відвідувачам не дозволяли заносити на стадіон пляшки з водою. Після смерті фанатки шанувальники Свіфт почали вимагати змінити правила та забезпечувати людей безкоштовною водою на концертах.

Сама Свіфт заявила, що була спустошена звісткою про смерть фанатки. Наступний концерт у Ріо вона перенесла через екстремальну спеку.

На церемонії підписання указів у Бразиліа були присутні, зокрема, фанати Тейлор Свіфт, Леді Гаги, Гаррі Стайлза та BTS. Вони протягом останніх років виступали за зміни у правилах проведення концертів.