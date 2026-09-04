У Норвегії заарештували судно, на якому російські митці прибули на «Арктік бієнале»

На прохання українського «Нафтогазу» норвезький суд заарештував російське науково-дослідницьке судно «Професор Молчанов», яке доправило на Шпіцберген учасників першої «Арктік бієнале». Про це повідомляє DW.

Російський культурний проєкт почався попри арешт судна, а сам конфлікт пов’язаний із багатомільярдною компенсацією, яку Росія має виплатити «Нафтогазу» за захоплені в Криму активи.

«Професор Молчанов» прибув до російського поселення Баренцбург 1 вересня з понад 20 митцями та учасниками експедиції. Вони мали представити 30 виставкових проєктів, інсталяцій і перформансів.

Наступного дня судно за рішенням окружного суду заблокували в порту. Суд постановив не дозволяти йому залишати Баренцбург. Губернатор Шпіцбергену Ларс Фаусе підтвердив, що арешт наклали для забезпечення виконання арбітражного рішення у справі «Нафтогазу» проти Росії.

Водночас екіпаж і пасажирів «Професора Молчанова» не заарештовано. Губернатор Шпіцбергену заявив, що влада забезпечить їхню безпеку та, за потреби, допоможе залишити територію Норвегії.

«Арктік бієнале» Росія проводить у Баренцбурзі за підтримки державного тресту «Арктикуголь». У межах проєкту понад 20 російських митців мають працювати з темами Арктики, науки та навколишнього середовища.

Norway, in partnership with Ukraine’s Naftogaz, has seized the Russian state-owned research vessel Professor Molchanov in Svalbard.



The seizure was conducted as part of enforcing a 2023 ruling ordering Russia to pay $4.22 billion in compensation for assets seized in Crimea. pic.twitter.com/b17gOJ9yRF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 2, 2026

Учасники експедиції вже висадилися на Шпіцбергені та почали монтувати роботи. За повідомленнями російських медіа, організатори не планують скасовувати бієнале.

У 2023 році Арбітражний трибунал у Гаазі зобов’язав Росію виплатити «Нафтогазу» близько $5 мільярдів разом із відсотками та судовими витратами. Москва рішення не виконала, після чого українська компанія почала домагатися арешту російських державних активів в інших країнах.

«Професор Молчанов» належить російському державному «Росгидромету». Коли судно зайшло в порт Баренцбурга, воно опинилося під норвезькою юрисдикцією, що дало змогу «Нафтогазу» звернутися до місцевого суду.

Росія вже заявила, що оскаржуватиме арешт. Представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала ситуацію «піратством», а російський міністр з розвитку Далекого Сходу та Арктики Алєксєй Чекунков заявив про намір домагатися звільнення судна.

Шпіцберген перебуває під суверенітетом Норвегії, але має особливий міжнародний статус. За договором 1920 року громадяни країн-підписантів, зокрема Росії, мають право вести там господарську діяльність. Цим пояснюється існування російського Баренцбурга, де працює «Арктикуголь» та цього року вирішили провести «Арктік бієнале».