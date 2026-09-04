Російська атака на Київ пошкодила одну з будівель Софії Київської

Внаслідок російської атаки на Київ 4 вересня пошкоджено одну з будівель Національного заповідника «Софія Київська». Вибуховою хвилею вибило вікна та зруйнувало скляну вхідну групу. Про це повідомила генеральна директорка заповідника Неля Куковальська Суспільному.

За її словами, люди на території заповідника не постраждали — під час атаки всі сховалися. Софійський собор також не зазнав пошкоджень.

Однак атака пошкодила Консисторію — її зовнішня сторона виходить на вулицю Володимирську.

Також постраждала пекарня «Завертайло». Працівники та відвідувачі під час атаки перебували в підвальному приміщенні. Кафе «Бути Sofie» сьогодні не працюватиме.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено будівлі на вулиці Володимирській. Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ навпроти Софійського собору. За словами Зеленського, дрон був спрямований в кабінет керівника СБУ, обов’язки якого нині виконує Олег Поклад.

За даними міського голови Віталія Кличка, у Шевченківському районі також виникла пожежа після падіння безпілотника на дах нежитлової будівлі.