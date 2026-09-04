У Свірзькому замку на Львівщині проведуть імерсивну подію — частину зібраних коштів спрямують на реставрацію пам’ятки

В Україні запускають новий «культурно-світський проєкт» Le Galop, який створюватиме імерсивні події в замках, палацах та інших історичних просторах. Перша подія відбудеться 18 жовтня у Свірзькому замку на Львівщині. Про це БЖ повідомила команда проєкту.

«Le Galop працює з ідеєю living heritage — спадщини, яка продовжує жити й набувати нових сенсів. Замість класичної події в декораціях пам’ятки команда створює цілісний сюжетний світ, де архітектура, персонажі, музика, гастрономія, сучасна культура, партнери та гості стають частинами однієї історії», — розповідають організатори.

Перший епізод проєкту почнеться до події — у форматі коротких онлайн-історій про вигаданих мешканців «Дому». 18 жовтня цей сюжет продовжиться вже безпосередньо у Свірзькому замку, а гості стануть його учасниками.

Кожен наступний епізод Le Galop планують проводити в новій історичній локації. Частину коштів від першої події спрямують на відновлення Свірзького замку.

«Бренди-партнери долучаються до Le Galop як меценати: кожен підтримує конкретну частину відновлення пам’ятки», — пояснили організатори.

Нагадаємо, на горі Піп Іван Чорногірський відновили історичну обсерваторію 1938 року, що працюватиме як наукова станція Варшавського університету.

Раніше повідомлялося, що під Києвом оновлять музей Миколи Пимоненка. В основі проєкту — силует традиційної української хати, який повторює форму старої будівлі музею та стає основою для більшого сучасного простору.