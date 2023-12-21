У центрі Києва розквітнуть 115 тисяч тюльпанів із Нідерландів

Королівство Нідерланди подарувало столиці майже 115 тисяч цибулин тюльпанів в кольорах національної символіки.

Про це повідомляють у «Київзеленбуді».

Основною локацією, де навесні розквітнуть тюльпани, стане Майдан Незалежності України. Також їх можна буде побачити на Хрещатику, Пейзажній алеї, Європейській площі, парку імені Тараса Шевченка, поруч із Міністерством закордонних справ України та в інших зелених зонах міста.

Зазначається, що столиці передали 16 сортів тюльпанів: Тюльпан тріумф Charade, Тюльпан тріумф Purple Raven, Мускарі Американські, Тюльпан піоновидний Negrita double, Тюльпан карликовий Yellow Baby, Тюльпан тріумф Ozon, Тюльпан тріумф Delta Graffity, Тюльпан тріумф Ice lolly та інші.

«Києву надали сорти тюльпанів, які максимально наближені до кольорів символіки України. Тому головний квітник на Майдані Незалежності буде синьо-жовтого кольору, що символізуватиме свободу нашої нації», — зазначила ландшафтна дизайнерка КО «Київзеленбуд» Марія Вольська.

Раніше ми писали, що в парках Дніпровського району та на Трухановому острові висадили клени та лаванду.

Фото: «Київзеленбуд»