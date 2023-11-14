У парках Дніпровського району та на Трухановому острові висадили клени та лаванду

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Наталія Габрух
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Сьогодні у парках Дніпровського району та на Трухановому острові висаджували дерева, кущі та квіти. Про це повідомляють комунальники у соцмережах.

Де провели озеленення:

  • у парку вздовж вулиці Андрія Малишка висадили 32 дерева, серед них ясені, клени та сумахи;
  • у парку вздовж вулиці Павла Полуботка висадили 18 кущів спіреї та барбарису;
  • у парку на Дніпровській набережній висадили 18 кущів пухиропліднику, гортензії та барбарису;
  • на Трухановому острові створили квітник з багаторічних квітів лаванди, шавлії та котовника.

Раніше ми писали, що в Центральному парку Ірпеня висадили сливи «Піссарді».

Фото: КП по УЗН Дніпровського району.

Опубліковано: 14 листопада 2023
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