У парках Дніпровського району та на Трухановому острові висадили клени та лаванду

Сьогодні у парках Дніпровського району та на Трухановому острові висаджували дерева, кущі та квіти. Про це повідомляють комунальники у соцмережах.

Де провели озеленення:

у парку вздовж вулиці Андрія Малишка висадили 32 дерева, серед них ясені, клени та сумахи;

у парку вздовж вулиці Павла Полуботка висадили 18 кущів спіреї та барбарису;

у парку на Дніпровській набережній висадили 18 кущів пухиропліднику, гортензії та барбарису;

на Трухановому острові створили квітник з багаторічних квітів лаванди, шавлії та котовника.

Раніше ми писали, що в Центральному парку Ірпеня висадили сливи «Піссарді».

Фото: КП по УЗН Дніпровського району.