У Києві запрацювала кур’єрська доставка Uklon: як нею скористатися

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Ірина Маймур
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Кур’єрська доставка Uklon Delivery запрацювала у всіх користувачів застосунку Uklon у Києві.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Курʼєри будуть виконувати замовлення в радіусі до 5 км у межах столиці.

Пакунки доставлятимуть у термосумках. Вага замовлення не має перевищувати 10 кг. Максимальні габарити товару — 40х40х30 см. Усі пакунки під час поїздки будуть застраховані.

Як скористатися доставкою:

  • натиснути на кнопку «Доставка» на головному екрані застосунку Uklon та адресу відправника/отримувача;
  • обрати один із видів доставки — кур’єром чи на авто. Курʼєрська доставка доступна лише в радіусі до 5 км. Якщо під час оформленні замовлення радіус доставки більше, то кнопка доставки курʼєром буде не активна;
  • ввести дані для доставки та розмістити замовлення.

Вартість кур’єрської доставки Uklon Delivery буде дешевшою, ніж доставка на авто. Також у такому разі додаткова послуга «Від дверей до дверей» буде безкоштовна.

З наступного року Uklon Delivery запрацює в інших великих містах України.

Раніше ми писали, що Uklon запустив новий клас таксі, який може їхати смугами громадського транспорту.

Фото: Uklon

Плануєте користуватися доставкою від Uklon?
Опубліковано: 21 грудня 2023
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