У Києві запрацювала кур’єрська доставка Uklon: як нею скористатися

Кур’єрська доставка Uklon Delivery запрацювала у всіх користувачів застосунку Uklon у Києві.
Про це повідомляють у пресслужбі компанії.
Курʼєри будуть виконувати замовлення в радіусі до 5 км у межах столиці.
Пакунки доставлятимуть у термосумках. Вага замовлення не має перевищувати 10 кг. Максимальні габарити товару — 40х40х30 см. Усі пакунки під час поїздки будуть застраховані.
Як скористатися доставкою:
Вартість кур’єрської доставки Uklon Delivery буде дешевшою, ніж доставка на авто. Також у такому разі додаткова послуга «Від дверей до дверей» буде безкоштовна.
З наступного року Uklon Delivery запрацює в інших великих містах України.
Раніше ми писали, що Uklon запустив новий клас таксі, який може їхати смугами громадського транспорту.
Фото: Uklon