У Бучанській громаді створять ландшафтний заказник «Ріка-Герой Ірпінь»

7 грудня Київська обласна рада підтримала створення ландшафтного заказника «Ріка-Герой Ірпінь» в Бучанській громаді. Про це у соцмережах повідомила Бучанська міська рада.

Понад 55 гектарів заплавних земель річки Ірпінь, що протікає у Синяківському старостаті, тепер будуть під охороною.

Новий статус цих територій забезпечить підтримання водного балансу річки та захистить її від незаконних забудов чи розорювання.

Створення цього заказника затвердили ще у березні цього року – на 42-й позачерговій сесії Бучанської міської ради. Тоді депутати проголосували одноголосно.

Раніше ми писали, що на Київщині створюють ландшафтний заказник «Ріка-Герой Ірпінь» , щоб захистити водойму від забудов.

Фото: УНІАН.