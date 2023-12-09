У Бучанській громаді створять ландшафтний заказник «Ріка-Герой Ірпінь»

242
Наталія Габрух
share share

7 грудня Київська обласна рада підтримала створення ландшафтного заказника «Ріка-Герой Ірпінь» в Бучанській громаді. Про це у соцмережах повідомила Бучанська міська рада.

Понад 55 гектарів заплавних земель річки Ірпінь, що протікає у Синяківському старостаті, тепер будуть під охороною.

Новий статус цих територій забезпечить підтримання водного балансу річки та захистить її від незаконних забудов чи розорювання.

Створення цього заказника затвердили ще у березні цього року – на 42-й позачерговій сесії Бучанської міської ради. Тоді депутати проголосували одноголосно.

Раніше ми писали, що на Київщині створюють ландшафтний заказник «Ріка-Герой Ірпінь», щоб захистити водойму від забудов.

Фото: УНІАН.

Як ви вважаєте, тепер річка Ірпінь стане більш захищеною?
Опубліковано: 09 грудня 2023
share share
Демонтаж пам’ятника Миколі Щорсу у Києві завершився Демонтаж пам’ятника Миколі Щорсу у Києві завершився В Ірпені планують побудувати реабілітаційний центр для військових В Ірпені планують побудувати реабілітаційний центр для військових Вручення повісток у спортзалах: представники ТЦК з’явилися у київському Sport Life в IQ Business Center Вручення повісток у спортзалах: представники ТЦК з’явилися у київському Sport Life в IQ Business Center У Києві змінять дорожній рух через закриття частини «синьої» гілки метро У Києві змінять дорожній рух через закриття частини «синьої» гілки метро У Києві демонтують пам'ятник Щорсу: фото У Києві демонтують пам'ятник Щорсу: фото “Київ”, “Екран”, “Кінопанорама”: Історії київських кінотеатрів, яких більше немає “Київ”, “Екран”, “Кінопанорама”: Історії київських кінотеатрів, яких більше немає 8 будиночків у Карпатах з чудовим видом на гори 8 будиночків у Карпатах з чудовим видом на гори Чому затопило "синю гілку" київського метро: основні версії Чому затопило "синю гілку" київського метро: основні версії
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.