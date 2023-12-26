На Подолі проведуть благодійний обряд водіння кози: зібрані кошти підуть на ЗСУ

27 грудня в Києві відбудеться благодійний обряд водіння кози закладами Подолу. Усі зібрані колядниками кошти передадуть на ЗСУ.
Про це повідомляють у телеграм-каналі «Коза на Подолі».
Благодійний захід стартує о 17:00. Колядуватимуть та очолять ходу фольклорні гурти «Володар» та «Вільце».
Колядники завітають у такі заклади:
Організатори закликають 27 грудня завітати в один із закладів, зустріти колядників і доєднати до ходи.
Раніше ми писали, що українські дизайнери створили проєкт, де показали старовинні різдвяні листівки.
Фото: «Коза на Подолі»; GOROD.c