На Подолі проведуть благодійний обряд водіння кози: зібрані кошти підуть на ЗСУ

27 грудня в Києві відбудеться благодійний обряд водіння кози закладами Подолу. Усі зібрані колядниками кошти передадуть на ЗСУ.

Про це повідомляють у телеграм-каналі «Коза на Подолі».

Благодійний захід стартує о 17:00. Колядуватимуть та очолять ходу фольклорні гурти «Володар» та «Вільце».

Колядники завітають у такі заклади:

17:10 — First Point Espresso Bar (вул. Ярославська, 14/20);

17:40 — Афтернун (вул. Волоська, 18/17);

18:10 — Coffee Records (вул. Костянтинівська, 2А);

18:40 — Автостанція (вул. Нижній Вал, 15A);

19:30 — Cafe 128 (вул. Нижній Вал, 15А);

19:50 — tisto bar&bistro (вул. Ярославська 15/23).

Організатори закликають 27 грудня завітати в один із закладів, зустріти колядників і доєднати до ходи.

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