На Подолі проведуть благодійний обряд водіння кози: зібрані кошти підуть на ЗСУ

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Ірина Маймур
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27 грудня в Києві відбудеться благодійний обряд водіння кози закладами Подолу. Усі зібрані колядниками кошти передадуть на ЗСУ.

Про це повідомляють у телеграм-каналі «Коза на Подолі».

Благодійний захід стартує о 17:00. Колядуватимуть та очолять ходу фольклорні гурти «Володар» та «Вільце».

Колядники завітають у такі заклади:

  • 17:10 — First Point Espresso Bar (вул. Ярославська, 14/20);
  • 17:40 — Афтернун (вул. Волоська, 18/17);
  • 18:10 — Coffee Records (вул. Костянтинівська, 2А);
  • 18:40 — Автостанція (вул. Нижній Вал, 15A);
  • 19:30 — Cafe 128 (вул. Нижній Вал, 15А);
  • 19:50 — tisto bar&bistro (вул. Ярославська 15/23).

Організатори закликають 27 грудня завітати в один із закладів, зустріти колядників і доєднати до ходи.

Раніше ми писали, що українські дизайнери створили проєкт, де показали старовинні різдвяні листівки.

Фото: «Коза на Подолі»; GOROD.c

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Опубліковано: 26 грудня 2023
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