Українські дизайнери створили проєкт, де показали старовинні різдвяні листівки

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Наталія Габрух
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Команда дизайн-бюро snig.digital презентувала проєкт, у якому зібрала десятки старовинних листівок, створених українськими ілюстраторами.

«Зібрання самобутніх та характерних українських листівок: ми хочемо нагадати, наскільки несамовито красива естетика українського Різдва», — зазначили у snig.digital.

На листівках зображені традиції святкування українського Різдва, а також святкові символи.

За кожною листівкою міститься інформація про її назву, автора та рік створення, а також додане привітання. Листівкою також можна поділитися у соцмережах.

«Ми розробили цей проект із думкою про тяглість української традиції, бажанням віддати шану ілюстраторам і дизайнерам минулого, а найголовніше — поділитись із якомога більшою кількістю людей нашим захопленням українським образотворчим мистецтвом», — коментують у дизайн-бюро.

Раніше ми писали, що на залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку «Зірка сходить».

Фото: snig.digital

А вам подобається ідея проєкту від snig.digital?
Опубліковано: 24 грудня 2023
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