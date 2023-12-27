Київська влада не підтримала петицію про встановлення валідаторів у маршрутках

Київська влада не підтримала петицію містян про встановлення в маршрутках валідаторів для безготівкової оплати проїзду.

Про це свідчить відповідь Київради на відповідну петицію.

У відповіді повідомляють, що в місті створили автоматизовану систему обліку оплати проїзду в міському транспорті незалежно від форм власності (АСОП).

Впровадження безготівкової оплати проїзду в маршрутках можливе лише за умови приєднання перевізників до АСОП і відповідності їхнього обладнання технічним вимогам.

Наразі міська влада веде перемовини з приватними перевізниками щодо необхідності приєднання до АСОП.

Раніше ми писали, що петиція із закликом встановити у столичних маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа