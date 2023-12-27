Залізничний вокзал у Львові стане більш доступним: що зміниться

У Львові зроблять доступнішими площу Двірцеву та будівлю головного залізничного вокзалу.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Зазначається, що оновлять ознакування на площі Двірцевій та в будівлі головного залізничного вокзалу. А біля входу до головної касової зали вокзалу облаштують пандус.

«Пандус буде виконувати свою функцію до капітальної перебудови входу до вокзалу, яку планує виконати Укрзалізниця», — зазначили в управлінні інфраструктури ЛМР.

Нову навігацію розробляє автор схем руху електротранспорту та ознакування зупинок Єгор Каліберда в межах діяльності громадської організації Центр міського сервісу. Усі роботи здійснюватимуть за грантові кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

Окрім того, на виході з вокзалу з’явиться електронне табло з інформацією про прибуття/відправку автобусів та трамваїв.

Раніше ми писали, що на залізничному вокзалі Києва запрацювали ліфти для маломобільних людей.