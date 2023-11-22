На залізничному вокзалі Києва запрацювали ліфти для маломобільних людей

На залізничному вокзалі Києва запрацювали нові ліфти, які дають змогу вільно пересуватися вокзалом маломобільним пасажирам.
Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».
Нові підйомники розташували на першому пероні. Вона забезпечують легкий доступ до конкорсу — переходу над коліями між Центральним та Південним вокзалами.
«Щодня столичний вокзал відвідує десятки тисяч людей, серед яких є пасажири, що їдуть на реабілітацію, люди з фізичними порушеннями, літні люди, вагітні жінки, батьки з немовлятами. Важливо, щоб кожен із них міг вільно переміщуватись вокзалом», — повідомив перевізник.
Облаштування нових ліфтів є частиною великої реконструкції вокзалу. Далі планують модернізацію фудкорту, зон очікування, камер схову і вбиралень.
У 2024 році УЗ має встановити ще декілька ескалаторів та ліфтів для безбарʼєрного доступу до інших платформ.
Раніше ми писали, що стало відомо, яка кав'ярня відкриється на Центральному вокзалі Києва замість One Love Coffee.
Фото: скриншот з відео УЗ