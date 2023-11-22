На залізничному вокзалі Києва запрацювали ліфти для маломобільних людей

На залізничному вокзалі Києва запрацювали нові ліфти, які дають змогу вільно пересуватися вокзалом маломобільним пасажирам.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

Нові підйомники розташували на першому пероні. Вона забезпечують легкий доступ до конкорсу — переходу над коліями між Центральним та Південним вокзалами.

«Щодня столичний вокзал відвідує десятки тисяч людей, серед яких є пасажири, що їдуть на реабілітацію, люди з фізичними порушеннями, літні люди, вагітні жінки, батьки з немовлятами. Важливо, щоб кожен із них міг вільно переміщуватись вокзалом», — повідомив перевізник.

Облаштування нових ліфтів є частиною великої реконструкції вокзалу. Далі планують модернізацію фудкорту, зон очікування, камер схову і вбиралень.

У 2024 році УЗ має встановити ще декілька ескалаторів та ліфтів для безбарʼєрного доступу до інших платформ.

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Фото: скриншот з відео УЗ