У власність Міноборони повернули землі на Київщині вартістю 100 млн грн

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Ірина Маймур
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Суд ухвалив рішення про повернення Міноборони земельної ділянки в Київській області площею 10 га і вартістю близько 100 млн грн. Її незаконно вивели зі сфери управління відомства у 2016 році.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що на території ділянки розташована військова частина. За часів Радянського Союзу там проклали кабельні лінії зв’язку та живлення військового містечка, які донині використовуються військовими для відсічі агресії росії.

У 2016 році 20 гектарів земель Міноборони протиправно вивели зі сфери управління відомства.

Після повернення МО 10 гектарів відчужених земель триває робота над поверненням решти території.

У поліції за сприяння Міноборони проводять розслідування за цією справою.

«Станом на зараз сімом особам, причетним до відчуження земель, оголошено підозру у вчиненні злочинів за статтями 364 та 366 Кримінального кодексу України», — повідомляють у МО.

Раніше ми писали, що Києву повернули землю на Оболоні, яку планували забудувати.

Фото: «Візіком»

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Опубліковано: 28 грудня 2023
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