Києву повернули землю на Оболоні, яку планували забудувати

За позовом Київської міської прокуратури виконано рішення суду та повернено громаді Києва земельну ділянку в Оболонському районі міста площею 0,6 га і вартістю 24,2 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Ділянка розташована на перетині проспекту Володимира Івасюка та вулиці Приозерної в Оболонському районі Києва. З власником розірвано договір оренди, який йому видали в 2004 році на 25 років.

Земельна ділянка призначалася для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхового житлового будинку та ресторану вищої категорії з супутніми спорудами.

Завершити забудову відповідно до умов договору оренди власник мав до 30.03.2007 року.

Проте, вже 18 років ділянка не використовується. Там не тільки не завершили, а й навіть не розпочали будівництво.

Наразі земельну ділянку у примусовому порядку повернуто у комунальну власність територіальної громади Києва. До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про припинення права оренди власника на неї.

Раніше ми писали, що Києву повернули землю на Лисій горі , де планували незаконне будівництво.

Фото: з відкритих джерел.