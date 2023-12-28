Кияни просять відкрити в місті центри утилізації побутової техніки — петиція

Кияни закликають владу створити в місті спеціалізовані центри утилізації старої побутової техніки.

Відповідну петицію зареєстрував на сайті Київради Іван Кущинський.

У зверненні зазначають, що стара побутова техніка — дуже небезпечний вид побутового сміття. Люди часто залишають електронні прилади в непризначених для цього місцях. Це небезпечно для людей і довкілля, адже в разі пошкодження захисної оболонки таке сміття виділяє токсичні речовини і важкі метали, які забруднюють повітря, воду, ґрунт.

Водночас частина побутової техніки містить матеріали, які можна вторинно використовувати або відновлювати. Тому місту необхідні централізовані пункти приймання старої побутової техніки.

«Це дасть змогу ефективно її переробляти, адже велику кількість деталей можна використовувати повторно, чи утилізовувати згідно із чинними екологічними нормами, значно зменшивши негативний вплив на довкілля», — йдеться в петиції.

Раніше ми писали, що кияни закликають виділити 5% міського бюджету на наземні переходи й безбар’єрні трамвайні платформи.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа