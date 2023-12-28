У дитсадку біля Дорогожичів просіла частина стіни: деталі

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Ірина Маймур
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У дитсадку біля станції метро «Дорогожичі» просіла частина стіни будівлі.

Про це повідомляють у КМВА.

Йдеться про дитсадок № 155, зазначили в Шевченківській РДА. Внаслідок аварійного зрушення ніхто не постраждав.

За попередніми даними, у цьому дитячому садочку будувалося укриття, ймовірно, підрядна організація порушила будівельні норми, які могли і призвести до таких наслідків.

Наразі фахівці проводять обстеження закладу, щоб встановити масштаби пошкоджень та спланувати терміни відновлення.

Слідчі районного управління поліції відкрили провадження і з’ясовують причини аварії.

Раніше ми писали, що в центрі Одеси обвалилася пам’ятка архітектури 1919 року.

Фото: КМВА; Новини.LIVE

Як думаєте, у просідання винна підрядна організація, що порушила будівельні норми?
Опубліковано: 28 грудня 2023
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